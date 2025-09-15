El presidente Rodrigo Chaves aseguró que su Gobierno sí le ha dado respuesta a Cartago, durante la sesión solemne del Consejo de Gobierno y en la conmemoración de la Independencia en esa provincia.

En su discurso, el mandatario lanzó advertencias contra lo que calificó como intentos de “traicionar a la patria” mediante corrupción y comunismo.

“El pueblo de Costa Rica ni lo va a empobrecer con comunismos, ideas absurdas, pervertidas, ni vamos a permitir que se lo sigan robando”, afirmó.

Chaves agregó que en la historia reciente algunos sectores políticos sustituyeron el amor a la patria por intereses económicos, lo que ha frenado el desarrollo, debilitado instituciones y afectado a las familias.

El presidente se refirió al proyecto del hospital Max Peralta, denunciando décadas de manipulación en la compra de terrenos y sobreprecios que retrasaron la construcción de un nuevo centro médico en la provincia. También acusó a sindicatos y a la Uccaep de haber obligado al Estado a asumir un pago adicional de $80 millones en un proyecto, lo que, según dijo, refleja cómo intereses privados han intentado aprovecharse de la necesidad ciudadana.

Chaves insistió en que la independencia debe ser defendida con firmeza y no solo recordada en setiembre. Usó la figura de la antorcha como símbolo de resistencia frente a quienes, en sus palabras, han querido apagar la luz de la soberanía.