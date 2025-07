Hace un par de semanas, el periodista Camilo Rodríguez aseguró que el Club Sport Cartaginés estaba administrando su dinero de manera extraña.

Rodríguez aseguró que en el cuadro brumoso existía la multipropiedad, algo que hoy salió a desmentir el presidente blanquiazul Leonardo Vargas.

No solo desmintió la versión de Camilo, sino que explotó en contra de él y de los que “le dan pelota”.

En conferencia de prensa, estas fueron las frases más picantes que dejó Leonardo:

“ Aquí no ha entrado plata de nadie , esto no lo hemos vendido, esto es una cuestión meramente trabajada por mi familia”

“No sé por qué esta persona quiere asociar eso, porque no puede tener una prueba de eso, porque no existe ningún movimiento al respecto”