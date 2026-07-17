Presidenta y jerarcas inauguran nueva delegación policial

Se trata de una remodelación de la delegación de la zona. Son aproximadamente 2500 metros de terreno que alberga estas instalaciones.

La Presidenta de la República, Laura Fernández, en conjunto con jerarcas de seguridad, inauguraron la nueva sede policial en Desamparados Norte.

La presidenta arribó y cortó la cinta para hacer oficial esta inauguración.

El corte se hizo en conjunto con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, así como con el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

Diputados oficialistas como la presidenta del Congreso, Yara Jiménez y el jefe de fracción, Nogui Acosta, fueron parte del evento.

Durante la actividad hubo actos folclóricos para acompañar la inauguración.