Presidenta valora causa penal a jerarcas del Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández anunció que podría presentar una causa penal contra los jerarcas del Poder Judicial que se ausentaron a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de este lunes.

Dijo que esto podría ser calificado como un incumplimiento de deberes, que es un delito tipificado para los funcionarios públicos, por parte de Orlando Aguirre, presidente de la Corte, Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala Penal, Carlo Díaz, fiscal general y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial,

“Ya que a algunos les gusta mucho darle trámite a causas penales, yo misma podría presentar una por incumplimiento de deberes. Este Consejo está instituido en la Constitución y leyes de la República y son parte de nuestras funciones esenciales”, exclamó la Presidenta.

Desde la semana anterior, los jerarcas judiciales anunciaron su ausencia a la sesión de este lunes por una reunión para discutir temas de presupuesto.

Esto fue calificado como un “berrinche”, por parte de la mandataria.

“Señores del Poder Judicial, Costa Rica no está para berrinches. El recorte que estamos aplicando también lo está aplicando el Gobierno”, mencionó Fernández.

De la reunión en Casa Presidencial participaron los ministros del gabinete del Ejecutivo.