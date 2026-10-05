Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández dio sus impresiones sobre el nombramiento de la nueva canciller Ana Elena Pinto.

Fernández aseguró estar feliz con el nombramiento de una persona con experiencia diplomática.

“Alguien me decía por ahí que es la primera vez que a una mujer diplomática de carrera se le da la oportunidad de ser canciller de República, así que eso también me tiene feliz; por otro lado, sigo dando espacios en el gabinete a mujeres que tienen créditos suficientes, que tienen el suficiente talento, el perfil técnico, la estatura moral para asumir grandes retos, así que estoy feliz”, expresó la mandataria a Grupo Extra.

Pinto asumirá el cargo a partir del 15 de octubre tras la salida de Manuel Tovar. El interinato del cargo lo tiene Indiana Trejos.

Las prioridades

La mandataria también comentó cuáles serán las primeras misiones de Pinto en el cargo.

“Dentro de los temas prioritarios para nosotros está el acuerdo transpacífico (…) también le comenté sobre la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, a la cual yo voy a participar con los demás presidentes de la región; eso va a tener lugar en Madrid y también le comenté de mi visita oficial al Santo Padre, que para mí también es muy importante”, enfatizó la Presidenta.

Fernández indicó que también los temas conjuntos con Estados Unidos deben ser prioridad.