Presidenta pide al ICE acelerar la iluminación en Ruta 32

La presidenta de la República, Laura Fernández, pidió acelerar las obras de iluminación y conectividad en la Ruta 32.

Pese a que Marco Acuña, presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dice que estarán listos a mediados de setiembre, la presidenta pidió acelerar el proceso.

Fotos: Randall Sandoval

Fernández solicitó “por las buenas” que estas obras estén listas para el 31 de agosto en el marco del Día del Afrocostarricense.

Los retrasos principales están en temas de conectividad, según el propio jerarca del ICE.

Acuña aseguró que hará lo posible por cumplir con esta solicitud.