Presidenta participa en inauguración de nueva sede del Banco Popular

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Banco Popular inauguró este jueves la oficina BP Total Catedral, una propuesta centrada en la autogestión, la educación digital y la atención especializada para acelerar la transformación de los servicios financieros en el país.

La apertura se realizó de la mano con la inauguración oficial del Edificio Metropolitano, una de las sedes corporativas más modernas del centro capitalino, en un acto encabezado por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y la gerenta general de la institución, Gina Carvajal Vega.

Ubicada detrás de la Catedral Metropolitana, la sede alberga un Lobby Tecnológico concebido para brindar herramientas de autonomía y seguridad a los usuarios. Entre sus innovaciones destacan:

Asesor Online: atención especializada para 57 trámites mediante videollamada .

atención especializada para . Mesas de Servicios Digitales y Promotores: orientación presencial para el uso de la app móvil y canales digitales.

orientación presencial para el uso de la app móvil y canales digitales. Equipamiento y espacios: 12 cajeros automáticos (cuatro de ellos multiservicios), pantallas de autogestión y un área de coworking.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:30 p. m.

Fotografía cortesía

La evolución hacia este modelo responde al comportamiento reciente de la clientela: al cierre del primer semestre de 2026, cerca del 92% de las transacciones y el 69% del monto total transado se concentraron en los canales digitales del Banco Popular. Sin embargo, la institución remarcó que la tecnología no sustituirá la asesoría humana.

“Estamos construyendo una banca moderna, sólida e inclusiva, porque digitalizar no puede significar dejar a nadie atrás”, afirmó Gina Carvajal Vega.

Con esta nueva infraestructura, el Banco Popular busca renovar la experiencia de servicio para sus más de 1,5 millones de clientes.