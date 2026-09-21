Presidenta llega a Colombia: Vea la primera imagen

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández arribó este lunes a Colombia, al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde fue recibida por representantes del Gobierno del país sudamericano.

Presidencia publicó la primera imagen de la mandataria Fernández acompañada de otras figuras que la recibieron en suelo colombiano.

“Nuestra mandataria tuvo una cálida bienvenida por parte del Vicecanciller de Relaciones Exteriores, Juan José Álvarez, y el Director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Moreno. La acompañan parte de los jerarcas que integran el Equipo de Fuerza Élite, así como la Embajadora de Costa Rica en Colombia”, indicaron en un posteo en redes sociales.

La presidenta sostendrá un encuentro con Abelardo de la Espriella, mandatario de ese país. El principal tema a tratar es seguridad y estrechar lazos entre naciones.

“Costa Rica y Colombia: más unidos, más firmes y decididos a proteger a nuestros pueblos”, finalizaron en el posteo de la primera visita de Fernández a un país siendo presidenta electa.