Presidenta inaugura puente en Sarapiquí

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Presidenta de la República, Laura Fernández, acompañada del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado y el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Efraím Zeledón; inauguraron un nuevo puente en Sarapiquí.

La obra es parte de cinco puentes intervenidos en la zona.

La mandataria llegó cerca de las 10:00 a.m. y cortó el lazo acompañada de niños y vecinos de la comunidad.

Foto: Isaac Villalta.

Esta obra permitirá que al menos 2 mil personas puedan estar comunicadas dentro de la comunidad.

Los puentes fueron destruidos por la tormenta Bonnie y emergencias naturales que provocaron cabezas de agua, entre otros fenómenos que afectaron a los vecinos del cantón de Heredia.

Foto: Isaac Villalta.

“Estos puentes que estamos dándole al cantón de Sarapiquí, me llenan de felicidad”, dijo la Presidenta.

La inversión fue de ₡2 mil millones en al menos 5 puentes.