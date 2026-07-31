Presidenta hace anuncio: Califica golpe de Estado del Poder Judicial al Congreso

La presidenta Laura Fernández hizo un anuncio de última hora en Casa Presidencial acompañada de la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa.

Se trató de una reacción al anuncio de la Sala Constitucional de dar con lugar un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por la omisión en el nombramiento de las magistraturas suplentes.

La Presidenta incluso lo calificó como un golpe de Estado por parte del Poder Judicial hacia la Asamblea Legislativa.

“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes (…) Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, indicó la mandataria.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, indicó que presentarán una querella por prevaricato contra cuatro magistrados.