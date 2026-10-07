Presidenta explica imágenes con productor detenido: “Ni que tuviera una bola mágica en la cartera”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un video en las redes de H Barboza Producciones, vinculada al productor Hugo Barboza, uno de los detenidos este miércoles durante la denominada Operación Éxodo, muestra cómo le entregaba flores a la presidenta Laura Fernández tras invitarla al concierto de Grupo Firme el pasado marzo.

La mandataria indicó que aceptó la invitación, la cual fue trasladada por el vicepresidente Francisco Gamboa, porque le gusta la agrupación.

“Me encanta Grupo Firme”, indicó la Presidenta.

Además, indicó que no tenía conocimiento de los presuntos vínculos con legitimación de capitales por parte de Barboza.

“Ni que tuviera una bola mágica en la cartera”, dijo Fernández.

La Presidenta indicó que a ella le gusta tomarse fotos y videos con la gente, por lo que lo seguirá haciendo.

Sobre las detenciones

Los reconocidos productores de eventos Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides figuran entre las personas investigadas dentro de una causa por el presunto delito de legitimación de capitales, que este miércoles llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público a ejecutar varios allanamientos.

Las autoridades judiciales intervinieron las viviendas de ambos empresarios como parte de una investigación que busca determinar un eventual vínculo entre actividades relacionadas con la industria del entretenimiento y una estructura que, según la investigación, estaría relacionada con un sujeto conocido con el alias de “Sobrino”.