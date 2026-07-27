Presidenta: “En Liberación hay un montón de diputados buenos”

La presidenta de la República, Laura Fernández, indicó que en la bancada de Liberación Nacional “hay un montón de diputados buenos”.

Las declaraciones las dijo en un contexto donde fue consultada sobre la solicitud de renuncia del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, por su labor en el Congreso.

“Hay diputados que deben estar avergonzados de darle la adhesión a Liberación Nacional”, mencionó.

Además, la mandataria criticó el accionar del jefe de Fracción, Álvaro Ramírez.

“Liberación Nacional no es una persona, no es Álvaro Ramírez”, finalizó.

La presencia del diputado liberacionista, Eder Hernández, fue motivo de reconocimiento por parte de la mandataria.