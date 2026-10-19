Presidenta del Congreso acusa a la oposición de llegar a extremos “antidemocráticos y comunistas”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, lanzó este lunes fuertes cuestionamientos contra cuatro partidos de oposición, a los que acusó de conformar una alianza dispuesta a llegar a extremos “antidemocráticos y comunistas”.

Las declaraciones se producen en medio de la disputa por el futuro del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional y tras el fracaso de las negociaciones entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN).

“Hoy en realidad es un día triste para la historia de Costa Rica. La alianza PLN, CAC, FA y PUSC se han unido y están dispuestos a llegar a extremos antidemocráticos y comunistas”, afirmó Jiménez.

Arremete contra el PLN

La presidenta del Congreso centró parte de sus críticas en Liberación Nacional, luego de que los verdiblancos condicionaran la negociación en materia eléctrica a que se reviertan recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas.

Jiménez sostuvo que el PLN terminó dándole la espalda a una discusión que, a su criterio, trasciende los intereses partidarios.

“Hoy el PLN le da la espalda al propio proyecto, es un tema país y lo están condicionando a los privilegios universitarios”, manifestó.

La inclusión del tema presupuestario provocó que el PPSO anunciara el viernes su retiro de las conversaciones que mantenía con Liberación Nacional para intentar construir un acuerdo sobre la reforma eléctrica.

Cuestiona llamado de Ariel Robles

Jiménez también cuestionó al excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, por su llamado a replicar en Costa Rica manifestaciones como las registradas en Francia.

La jerarca legislativa vinculó ese planteamiento con lo que considera un acercamiento entre las distintas fuerzas de oposición.

“El PLN muestra su verdadero rostro y confirma su alianza con el FA, PUSC y CAC”, afirmó Jiménez.