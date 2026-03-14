Presidenta de Venezuela pide fin de sanciones 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Caracas. (AFP)- La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, poner fin a las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

Rodríguez tenía previsto reunirse este viernes con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad.

En su lugar llegó a Caracas una misión de alto nivel para reunirse con un equipo encabezado por Rodríguez, que gobierna tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Tras el cambio abrupto de gobierno, Washington reactivó el trato diplomático y comercial con Caracas.

Rodríguez aprovechó la reunión para abogar por el fin de las sanciones, que Trump ha relajado para favorecer a las petroleras estadounidenses principalmente.

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó.

Estados Unidos flexibilizó todavía más sus medidas contra Venezuela, con el propósito de elevar la producción de fertilizantes frente a la escasez de petróleo por la guerra en Oriente Medio.