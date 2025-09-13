Janice Sandí, presidenta de la Unión Médica Nacional resultó electa como candidata a diputada por el primer lugar de Cartago.

La dirigente sindical aseguró que aceptó la propuesta de Álvaro Ramos porque “cree en la renovación” del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Me ha convencido para poner todo mi esfuerzo y mi trabajo en la tarea de ayudarle a llegar a ser presidente de la República para bien de todos los costarricenses”, detalló Sandí.

Asimismo, descartó que vaya a dejar su puesto dentro del sindicato, argumentando que hasta que finalicen las elecciones tomará una decisión.

Además, la Asamblea Nacional ya definió el primer puesto por Alajuela, el cual será ocupado por la dirigente sancarleña Diana Murillo.