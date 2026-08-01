Presidenta califica de “golpe de Estado” resolución de la Sala IV 

La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó como “golpe de Estado” el accionar de la Sala Constitucional sobre el nombramiento de magistrados suplentes.

Lo que inició como una omisión legislativa para nombrar magistraturas escaló a una confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Rodeada por la bancada oficialista, la mandataria arremetió contra las autoridades judiciales.

“Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, sentenció Fernández.

La presidenta argumentó que la Sala IV se arrogó facultades que solo pertenecen al Congreso, violentando la división de poderes.

“Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional”, añadió de forma tajante.

En sintonía con este discurso, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció medidas legales inmediatas. Jiménez afirmó que “el Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy” y confirmó que el próximo lunes interpondrán una querella por prevaricato contra los cuatro magistrados por dictar una resolución que consideran “antojadiza” y contraria a la Constitución.

El conflicto se originó tras la sentencia 2026-13498 de la Sala IV, emitida el 30 de julio, la cual declaró con lugar un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa.

El Tribunal constató que la falta de nombramiento de las nueve magistraturas suplentes (cuyo periodo venció el 16 de diciembre de 2025) vulnera el acceso a la justicia de los ciudadanos al paralizar la resolución de expedientes.

Como medida transitoria para evitar el colapso del órgano, la Sala ordenó prorrogar provisionalmente los mandatos de los suplentes anteriores mientras el Congreso realiza la elección correspondiente.

Oposición denuncia “irresponsabilidad” y “caos”

Desde la acera de enfrente, el bloque opositor cerró filas en defensa de la institucionalidad, señalando que la crisis fue provocada deliberadamente por el partido oficialista, Pueblo Soberano (PPSO), al bloquear sistemáticamente los nombramientos en el Plenario.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, rechazó las palabras de la mandataria.

“En una democracia, hacer cumplir la Constitución jamás puede ser considerado un golpe de Estado. Es justamente lo que evita que ocurra uno”, dijo.

Ramírez enfatizó que el intento por “cerrar” la Sala Constitucional mediante la parálisis es el verdadero atentado contra los derechos ciudadanos.

Por su parte, la legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, calificó las declaraciones como “temerarias”.

“Nos parece muy preocupante que el Poder Ejecutivo siga en una guerra abierta contra el Poder Judicial.

Esto no le beneficia a los costarricenses, esto solo le beneficia al crimen organizado”, advirtió Dobles, cuestionando qué pesos y contrapesos quedarían si el Ejecutivo desconoce a la máxima instancia constitucional.

Desde el Frente Amplio, el diputado José María Villalta también se refirió a la situación.

“Las pavas tirándole a las escopetas. ¿Cómo va a hablar el gobierno de un golpe de estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear el Poder Judicial?”, cuestionó.

Según Villalta, la intención del oficialismo es dejar a la Corte Plena sin capacidad para tramitar casos de corrupción que podrían afectarles.

Finalmente, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, hizo un llamado a la cordura.

“Yo repudio por completo el que se les diga golpistas… eso es querer sembrar caos, es querer generar alarma cuando en realidad se está aplicando la Constitución”, manifestó Gordienko.

Para la legisladora, la resolución de la Sala es una herramienta de urgencia para proteger derechos fundamentales como la salud y la libertad, que dependen de un tribunal integrado y funcional.

La crisis queda ahora en manos de los tribunales y de una Asamblea Legislativa bajo presión, mientras el país observa con cautela el desgaste de los pilares de su sistema democrático.

Horas después, la Sala Constitucional emitió un comunicado oficial reafirmando su “inquebrantable compromiso con los derechos de las personas y la democracia”.

El Tribunal aclaró que su fallo responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante la falta de suplentes, actuando con plena independencia y apego a la Ley.