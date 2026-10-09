Presidenta autoriza viaje a Francia de Ministra: Vea de quién se trata

Mayoría de los costos del viaje serán asumidos por el organismo internacional

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La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Carla Morales Rojas, viajará a París, Francia, para participar en la tercera edición del Foro Global de la OCDE sobre Construcción de Confianza y Fortalecimiento de la Democracia.

El viaje oficial quedó formalizado mediante el Acuerdo Presidencial N.° 084-P y se extenderá del 10 al 15 de octubre de 2026.

Fotografía Issac Villalta

Detalles clave de la gira oficial

  • Agenda internacional: Las sesiones principales del foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se llevarán a cabo los días 12 y 13 de octubre en la sede del organismo. Además, la jerarca sostendrá reuniones bilaterales el 14 de octubre con homólogos de otros países para intercambiar experiencias sobre planificación nacional.

  • Financiamiento de la misión: La OCDE cubrirá los gastos de boletos aéreos, hospedaje, viáticos y traslados internos. Por su parte, el MIDEPLAN únicamente asumirá el costo de la póliza de seguro de viajero con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

  • Sustitución temporal: Durante la ausencia de la ministra, el viceministro de la cartera, Marlon Navarro Álvarez, asumirá el cargo como ministro a. i.

  • Rendición de cuentas: Al término de la misión, la jerarca deberá presentar un informe detallado sobre las actividades desarrolladas y los beneficios obtenidos para el país en un plazo no mayor a ocho días naturales.