Presidenta autoriza viaje a Francia de Ministra: Vea de quién se trata

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Carla Morales Rojas, viajará a París, Francia, para participar en la tercera edición del Foro Global de la OCDE sobre Construcción de Confianza y Fortalecimiento de la Democracia.

El viaje oficial quedó formalizado mediante el Acuerdo Presidencial N.° 084-P y se extenderá del 10 al 15 de octubre de 2026.

Fotografía Issac Villalta

Detalles clave de la gira oficial

Agenda internacional: Las sesiones principales del foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se llevarán a cabo los días 12 y 13 de octubre en la sede del organismo. Además, la jerarca sostendrá reuniones bilaterales el 14 de octubre con homólogos de otros países para intercambiar experiencias sobre planificación nacional.

Financiamiento de la misión: La OCDE cubrirá los gastos de boletos aéreos, hospedaje, viáticos y traslados internos. Por su parte, el MIDEPLAN únicamente asumirá el costo de la póliza de seguro de viajero con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Sustitución temporal: Durante la ausencia de la ministra, el viceministro de la cartera, Marlon Navarro Álvarez, asumirá el cargo como ministro a. i.