Presidenta arremete contra el PLN durante gira

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Laura Fernández hizo una serie de cuestionamientos al Partido Liberación Nacional (PLN) por la no aprobación del proyecto de ley de Armonización del Mercado Eléctrico.

La mandataria calificó la no aprobación de este proyecto como “mezquindad y cálculo político del más bajo nivel”.

“Una vez más el PLN le da la espalda a Costa Rica”, expresó la Presidenta.

Además, Fernández aseguró que desde la bancada liberacionista no quieren que sea en su Gobierno, que esta reforma sea una realidad.

“Estoy enterada de que en los corrillos de las reuniones del PLN, se ha dicho que reconocen la importancia de aprobar el proyecto pero que es una medalla demasiado grande para que yo me la ponga”, dijo.

Las palabras de la presidenta fueron dadas en su gira por Sarapiquí.