Presidencia reporta hackeo al ICE

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Casa Presidencial confirmó un ciberataque al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perpetuado desde finales de enero, cuyo principal actor sería un grupo de atacantes de origen chino.

Según explicó Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología (Micitt) el objetivo de esta vulneración se dio con el propósito de hacer espionaje cibernético, por lo que tuvieron que pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos.

Foto: Issac Villalta.

“Su enfoque es en el sector de telecomunicaciones; la ciberseguridad es un tema de seguridad nacional, el ICE está catalogado como servicio crítico”, señaló Bogantes.

Por su parte, Marco Acuña, presidente ejecutivo de la entidad, aseguró que se trataba de información sensible, aunque descartó que existieran servicios críticos afectados.

Foto: Issac Villalta.

Según dijo, se trata de correos electrónicos internos que habrían sido filtrados, aunque de momento se mantiene en investigación otro tipo de afectaciones.