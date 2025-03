La Presidencia de la República compartió en redes sociales un video sobre el despliegue policial “Tolerancia Cero”.

En este se recalca las labores realizadas por los oficiales, pero también arremeten contra los jueces.

“Costa Rica tiene claro quién sí está haciendo su trabajo y quién no. Necesitamos leyes más severas y jueces menos permisivos (…) si ellos no quieren ser parte de la solución, les pedimos que no sean parte del problema, porque nosotros, hoy más que nunca, no vamos a aflojar”, menciona el video.