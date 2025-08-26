La Corte Plena recibió la terna de candidatos al cargo de fiscal subrogante del Ministerio Público, presentada por el presidente Orlando Aguirre.

Los postulantes son Marta Brenes Montenegro, Juan Carlos Cubillo Miranda y Karen Valverde Chaves, quien actualmente ocupa el puesto.

Brenes Montenegro y Cubillo Miranda ejercen como fiscales adjuntos en el Ministerio Público.

El fiscal subrogante asume la jefatura del Ministerio Público en caso de ausencias temporales del fiscal general, Carlo Díaz.

Los magistrados deberán elegir al nuevo fiscal subrogante antes del 11 de septiembre, fecha en que concluye el periodo de Valverde.

Por unanimidad, la Corte Plena acordó otorgar un espacio en la sesión del 1 de septiembre para que Valverde presente un informe de labores sobre su gestión.

Además, mediante una votación de 12 a 9, los magistrados decidieron que quienes deseen conversar con los aspirantes deberán hacerlo de forma individual, ya que no se habilitará un espacio en la sesión para recibirlos colectivamente.

Esta decisión se tomó a pesar de que algunos integrantes de la Corte Plena propusieron recibir a los candidatos en conjunto.

El nombramiento del fiscal subrogante es por un plazo de un año y está en manos de los magistrados de Corte Plena.