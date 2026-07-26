La diputada Ángela Aguilar Vargas presentó este domingo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Protección y el Bienestar Animal, una iniciativa que busca endurecer las penas por maltrato y crueldad contra los animales, además de reforzar la prevención y la atención institucional de estos casos.

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

La propuesta fue firmada durante la marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia, donde cientos de familias participaron junto a sus mascotas en una actividad organizada por la Municipalidad de Heredia. En el evento, Aguilar también recibió un reconocimiento por el trabajo realizado cuando fue alcaldesa, al impulsar la Oficina de Bienestar Animal del cantón.

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

Entre los principales cambios que plantea el proyecto destacan:

Aumentar la pena por crueldad animal de un rango de seis meses a dos años, a entre uno y tres años de prisión.

Elevar la sanción por causar la muerte de un animal de seis meses-dos años a dos-cuatro años de cárcel, con agravantes cuando ocurra durante intervenciones sin supervisión veterinaria.

Incrementar las penas por organizar peleas de animales de tres meses-un año a entre uno y tres años de prisión.

Endurecer las multas por maltrato leve o abandono e incorporar trabajo comunitario y programas obligatorios de educación.

La iniciativa también propone crear una Fiscalía Especializada en Protección Animal dentro del Ministerio Público, así como un Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales, administrado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

Además, establece la obligación para el Estado y las municipalidades de desarrollar programas de esterilización masiva, adopción responsable y campañas educativas sobre bienestar animal.

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

En el ámbito veterinario, el texto busca fortalecer los controles en albergues y bioterios mediante la regencia obligatoria, exigir autorizaciones para campañas veterinarias itinerantes y mejorar la supervisión de estos servicios.

Durante la actividad, Aguilar aseguró que la iniciativa pretende dar una respuesta más firme contra la violencia hacia los animales.

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

“Hoy marchamos por los que no tienen voz en la Asamblea Legislativa, pero sí tienen huellas que nos acompañan cada día. Este proyecto busca que esas huellas nunca se borren por el maltrato o la indiferencia. Ni una Huella Menos”, manifestó la legisladora.

Marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia. Foto: cortesía.

La diputada añadió que el proyecto busca no solo endurecer las sanciones, sino también fomentar una cultura de respeto, prevención y protección hacia los animales mediante la educación y el fortalecimiento institucional.