La diputada Ángela Aguilar Vargas presentó este domingo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Protección y el Bienestar Animal, una iniciativa que busca endurecer las penas por maltrato y crueldad contra los animales, además de reforzar la prevención y la atención institucional de estos casos.
La propuesta fue firmada durante la marcha “Ni una Huella Menos”, realizada en Heredia, donde cientos de familias participaron junto a sus mascotas en una actividad organizada por la Municipalidad de Heredia. En el evento, Aguilar también recibió un reconocimiento por el trabajo realizado cuando fue alcaldesa, al impulsar la Oficina de Bienestar Animal del cantón.
Entre los principales cambios que plantea el proyecto destacan:
La iniciativa también propone crear una Fiscalía Especializada en Protección Animal dentro del Ministerio Público, así como un Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales, administrado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Además, establece la obligación para el Estado y las municipalidades de desarrollar programas de esterilización masiva, adopción responsable y campañas educativas sobre bienestar animal.
En el ámbito veterinario, el texto busca fortalecer los controles en albergues y bioterios mediante la regencia obligatoria, exigir autorizaciones para campañas veterinarias itinerantes y mejorar la supervisión de estos servicios.
Durante la actividad, Aguilar aseguró que la iniciativa pretende dar una respuesta más firme contra la violencia hacia los animales.
“Hoy marchamos por los que no tienen voz en la Asamblea Legislativa, pero sí tienen huellas que nos acompañan cada día. Este proyecto busca que esas huellas nunca se borren por el maltrato o la indiferencia. Ni una Huella Menos”, manifestó la legisladora.
La diputada añadió que el proyecto busca no solo endurecer las sanciones, sino también fomentar una cultura de respeto, prevención y protección hacia los animales mediante la educación y el fortalecimiento institucional.