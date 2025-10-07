Pese a que Costa Rica se proyecta como destino líder en sostenibilidad y hospitalidad, el país aún tiene una deuda pendiente en materia de inclusión turística.

La falta de protocolos para atender adecuadamente a personas con sordera en hoteles y servicios turísticos ha sido una barrera silenciosa que limita las experiencias de miles de visitantes.

Esa realidad podría empezar a cambiar gracias a la creación del primer protocolo nacional para la atención de turistas con sordera, una propuesta desarrollada por Estefanía Benavides, estudiante de la Escuela de Turismo de la Universidad Hispanoamericana (UH).

El documento, avalado por especialistas y líderes del sector, ofrece lineamientos concretos de comunicación, capacitación y respuesta ante emergencias para todos los departamentos de un hotel, desde recepción hasta alimentos y bebidas.

Su objetivo es derribar las barreras comunicativas y promover una experiencia turística verdaderamente accesible.

“En Costa Rica no existe una metodología clara que oriente a los hoteles sobre cómo recibir a una persona sorda. Generalmente, es el turista quien se prepara, no el hotel”, explicó Benavides.

Una brecha que afecta a miles

Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), más de 1.300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, y unas 70 mil pertenecen a la comunidad sorda costarricense.

Sin embargo, la mayoría de los establecimientos turísticos del país carece de políticas o protocolos específicos para atenderlos.

La Ley 7600 establece la obligación de garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, pero en la práctica la comunicación sigue siendo un reto.

“Existen diferentes sistemas de señas (LESCO, ASL, IS) y eso obliga a los hoteles a improvisar. Este protocolo ofrece una guía práctica y adaptable”, indicó Benavides.

Además de cumplir con la ley, la iniciativa promete ventajas competitivas para el sector. Los hoteles que la adopten podrán mejorar su reputación, fidelizar clientes, posicionarse como referentes en turismo accesible y atraer nuevos mercados internacionales que valoran la inclusión como criterio de elección.

El protocolo instruye al personal a mantener contacto visual con el huésped, ofrecer opciones de comunicación (oral, escrita, visual o en LESCO) y evitar improvisar señas.

También incorpora pictogramas, menús visuales, capacitaciones periódicas y lineamientos para emergencias.