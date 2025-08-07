Someter a votación la renuncia de Stephan Brunner en el Plenario Legislativo motivó una denuncia presentada contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

Diario Extra conversó con Yashin Castrillo, abogado penalista que interpuso la denuncia, quien afirmó que la decisión de Arias fue unilateral e impuso su criterio, pese a contradecir la normativa costarricense.

“No solo viola el principio de separación de poderes, sino que incurre en el delito de prevaricato. Por eso considero que debe rendir cuentas ante la justicia y presenté la denuncia ante la Fiscalía General”, declaró.

El abogado aseguró que existen resoluciones de la Sala Constitucional que respaldan la renuncia de miembros de los Supremos Poderes sin necesidad de someterla a la Asamblea Legislativa.

Leer: TSE avala renuncia del vicepresidente Brunner

“Don Rodrigo decidió someter a votación, algo que el Tribunal Supremo de Elecciones ya había indicado que no podía votarse, tal como lo establece la Constitución Política”, agregó.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) admitió un amparo presentado por Brunner en este caso.

Por ello, Rodrigo Arias manifestó que respeta el pronunciamiento del TSE; sin embargo, aclaró que hasta la fecha no ha sido notificado sobre una denuncia penal en su contra.