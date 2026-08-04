Presentan demanda contra aranceles de Trump 

Washington (AFP) Veinticinco estados demócratas demandaron al gobierno federal estadounidense al considerar que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus poderes.

El gobierno Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzado.

“No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados” que impuso la oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda.

Los aranceles se impusieron tras investigaciones de la USTR sobre denuncias de “trabajo forzado”, realizadas en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En una declaración transmitida a la AFP, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguró que “Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de políticas, actos irrazonables y prácticas que perjudican el comercio estadounidense”.

Washington considera que la mayoría de sus socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, no se atiene a las mismas exigencias de lucha contra el trabajo forzado que mantiene Estados Unidos. Desde que asumió el cargo por su segundo mandato, Trump ha trastocado el comercio mundial al imponer aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios.

Trump ha sostenido que los socios comerciales de Estados Unidos se han estado aprovechando de la mayor economía del mundo.

Su primera ronda de aranceles fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero, por lo que Trump los reemplazó con un gravamen global del 10%.