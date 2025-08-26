

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio curso a dos recursos de amparo electoral que cuestionan el proceso de elección de los candidatos a diputados por parte del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Así lo confirmó la institución electoral, quienes señalaron que mientras se estudian los documentos, las candidaturas de Heredia y Alajuela quedarían supeditadas a la resolución del amparo.

El pasado domingo se anunció que la exministra Marta Esquivel, el expresidente del AyA, Juan Manuel Quesada, quedaron designados como los candidatos por Heredia, mientras que el actual abogado del presidente Chaves, José Miguel Villalobos, participaría en la contienda por la provincia de Alajuela.

“Las recurrentes alegan haber aspirado a las candidaturas a diputaciones por las provincias Alajuela y Heredia, respectivamente y haber cumplido con los requisitos para ser registradas como precandidatas (incluido el pago del importe requerido por la agrupación política), pese a lo cual, dicen haber recibido llamadas telefónicas la tarde del 21 de agosto en las que se les indicó que sus nombres habían sido descartados”, señala el TSE sobre el caso.

Los recursos de amparo fueron presentados por 2 mujeres de apellidos Ruiz Chacón y Molina Ruiz, militantes del PPSO, que habrían quedado fuera de ser candidatas pese a haber cumplido con los requisitos de inscripción; lo que incumpliría la normativa legal por una aparente “preselección de precandidaturas”, según alegan las afectadas.

“El TSE dio un plazo de tres días hábiles al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Elecciones Internas para que se refieran a lo indicado por las recurrentes”, especificó la institución.

Ahora el partido oficialista tendrá hasta este viernes para remitir la información necesaria.