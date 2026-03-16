Presas le cuestan al país ¢1,6 billones al año

Las presas en Costa Rica dejaron de ser únicamente un problema de movilidad. Hoy representan uno de los mayores obstáculos para la productividad y la competitividad del país.

Estimaciones basadas en el índice internacional de congestión vehicular Traffic Index de la plataforma Numbeo indican que la congestión vehicular podría estar generando pérdidas cercanas a ¢1,6 billones anuales.

Este indicador mide factores como el tiempo promedio de desplazamiento, el nivel de congestión, la ineficiencia del sistema vial, el impacto ambiental y el estrés que experimentan los conductores.

Para el asesor financiero Alejandro López, el impacto de esta situación va mucho más allá de la incomodidad diaria.

“Pocas veces analizamos desde el punto de vista económico las presas. Costa Rica aparece entre los países con peor tráfico del mundo según el índice internacional de congestión vehicular conocido como Traffic Index de Numbeo. Pero el tráfico no es solo una molestia diaria, en realidad es uno de los mayores costos ocultos de la economía del país”, explicó.

Uno de los factores más críticos es el tiempo de traslado en la Gran Área Metropolitana (GAM). En muchas zonas urbanas, un viaje al trabajo puede tardar cerca de una hora por trayecto. Esto significa que miles de trabajadores pasan entre 2 y 3 horas diarias atrapados en presas.

“En muchas zonas de la GAM el tiempo promedio de traslado puede rondar 60 minutos por trayecto. Esto significa que miles de trabajadores pasan entre dos y tres horas diarias en carretera. En un escenario conservador hablamos de unos 400 millones de horas laborales al año, lo que equivale aproximadamente a ¢1,6 billones anuales, es decir entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto”, señaló López.

Impuesto invisible

El economista Vidal Villalobos coincide en que la congestión vehicular tiene efectos profundos en la economía nacional.

“Es una pérdida muy significativa desde el punto de vista macroeconómico. Esos recursos podrían dedicarse a proyectos estratégicos o infraestructura. Este problema parece que es como una especie de impuesto invisible para la economía, que reduce la productividad, aumenta los costos y limita la eficiencia del uso del tiempo de los trabajadores. Cuando un país pierde una fracción relevante de su producción por ineficiencias en movilidad, se traduce en menor crecimiento, menor competitividad y menor bienestar para la población”, explicó.

Villalobos indicó que la pérdida de 400 millones de horas laborales representa un golpe directo a la productividad.

“Perder cerca de 400 millones de horas laborales al año implica una reducción directa muy importante en la productividad del país, que podría dedicarse a otras cosas, producción, innovación, capacitación, actividad económica adicional. Cuando los trabajadores van a pasar varias horas en traslados, llegan más cansados a las labores, tienen menos tiempo para actividades productivas o de formación”, señaló.

“El impacto no es solo cuantitativo, sino cualitativo. El estrés y la fatiga asociados al tráfico reducen el rendimiento laboral, incrementan el ausentismo y afectan la salud de los trabajadores”, agregó Villalobos.

“La congestión vehicular incrementa los costos empresariales de varias formas: mayor consumo de combustible, más tiempo de operación de vehículos y personal, necesidad de una mayor flota, gastos de mantenimiento, retrasos en entregas y pérdida de eficiencia logística”, agregó.

También advirtió que el problema puede afectar la competitividad del país.

“Cuando un país tiene altos niveles de congestión se generan mayores costos logísticos, menor eficiencia en el transporte de mercancías y mayor incertidumbre operativa para las empresas. Esto puede afectar decisiones de inversión extranjera y encarecer los productos”.

Si la situación no mejora, las consecuencias podrían ser mayores.

“Si el problema de movilidad en Costa Rica se agrava o persiste, podríamos tener consecuencias estructurales como un menor crecimiento económico, un aumento del costo del país, menor atracción de inversión extranjera directa, mayor desigualdad territorial y naturalmente un deterioro en la calidad de vida de los costarricenses”, concluyó.

Presas también afectan la salud mental

El impacto del tráfico no es únicamente económico. También afecta la salud emocional de las personas. El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica advierte que pasar varias horas al día en carretera puede generar estrés crónico y deteriorar la calidad de vida.