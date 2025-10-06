Los amantes de los astros podrán observar este lunes 6 de octubre una “Superluna”, conocida popularmente como la “Luna de la Cosecha”.

Esto ocurre cuando la Luna llena más cercana al perigeo (punto más cercano con la Tierra) se convierte en una “Superluna”, por ser más grande y luminosa de lo normal.

El cambio de tamaño puede llegar a un 14 % del aumento del disco y su luminosidad se incrementa proporcionalmente hasta un 30%, según los expertos.

Este fenómeno será la Luna llena más cercana desde noviembre del año pasado.

Si desea poder disfrutar de este evento astronómico, la Luna estaría saliendo por el este alrededor de las 6:00 p.m. este lunes 6 de octubre.

¿Cómo afecta una Luna extremadamente cerca?

La Fundación Cientec indicó que esto provoca mucha luminosidad nocturna (sombras de luz de luna) y mareas más altas dos días después.