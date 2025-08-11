El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso meteorológico este lunes, alertando sobre lluvias de variable intensidad y posibles tormentas eléctricas que afectarán gran parte del país durante el día.

Esto se da debido a Zona de Convergencia Intertropical, la cual se mantiene activa y próxima a Costa Rica. Esto propicia condiciones atmosféricas húmedas e inestables que favorecen la nubosidad y las precipitaciones.

Foto: Jorge Castillo.

En las últimas tres horas, incursiones nubosas desde el Mar Caribe han generado lluvias de variable intensidad en la provincia de Limón y la Zona Norte, extendiéndose en menor medida al Valle Central. Los acumulados máximos registrados oscilan entre 10 mm y 30 mm.

Pronóstico por Regiones:

Zona Norte y Caribe: Se esperan condiciones nubladas con lluvias ocasionales de variable intensidad y posible tormenta eléctrica durante el resto de la mañana y la noche. Por la tarde, las lluvias se concentrarán en los sectores montañosos y aledaños. Se estiman acumulados entre 15-45 mm en periodos de 6 a 12 horas, con montos puntuales de hasta 60 mm .

Se esperan condiciones nubladas con lluvias ocasionales de variable intensidad y posible tormenta eléctrica durante el resto de la mañana y la noche. Por la tarde, las lluvias se concentrarán en los sectores montañosos y aledaños. Se estiman acumulados entre en periodos de 6 a 12 horas, con montos puntuales de hasta . Valle Central: Habrá incursiones de lluvias desde las montañas al norte y en el sector este durante gran parte del día. Además, en el transcurso de la tarde se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica en la parte occidental.

Habrá incursiones de lluvias desde las montañas al norte y en el sector este durante gran parte del día. Además, en el transcurso de la tarde se prevén en la parte occidental. Vertiente del Pacífico: Para la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan lluvias y aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Los montos estimados varían entre 20 mm y 40 mm, con máximos entre 60 mm y 80 mm en lapsos de 6 a 12 horas.

Foto: Jorge Castillo.

Advertencias Clave:

Saturación de Suelos: La saturación de suelos se mantiene en niveles moderados (alrededor del 50% y 65% ) en el país. Sin embargo, en las cuencas del Pacífico Sur, la saturación es mayor (90%) , lo que incrementa la vulnerabilidad ante posibles incidentes en áreas sensibles.

La saturación de suelos se mantiene en niveles moderados (alrededor del ) en el país. Sin embargo, en las , lo que incrementa la vulnerabilidad ante posibles incidentes en áreas sensibles. Riesgo de Inundaciones: Se recomienda precaución ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua.

Se recomienda ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua. Tormentas Eléctricas y Vientos Fuertes: En caso de tormentas o percepción de fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se aconseja buscar refugio en un sitio seguro. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y podrían generar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.

Foto: Jorge Castillo.

