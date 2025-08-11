El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso meteorológico este lunes, alertando sobre lluvias de variable intensidad y posibles tormentas eléctricas que afectarán gran parte del país durante el día.
Esto se da debido a Zona de Convergencia Intertropical, la cual se mantiene activa y próxima a Costa Rica. Esto propicia condiciones atmosféricas húmedas e inestables que favorecen la nubosidad y las precipitaciones.
En las últimas tres horas, incursiones nubosas desde el Mar Caribe han generado lluvias de variable intensidad en la provincia de Limón y la Zona Norte, extendiéndose en menor medida al Valle Central. Los acumulados máximos registrados oscilan entre 10 mm y 30 mm.
Pronóstico por Regiones:
- Zona Norte y Caribe: Se esperan condiciones nubladas con lluvias ocasionales de variable intensidad y posible tormenta eléctrica durante el resto de la mañana y la noche. Por la tarde, las lluvias se concentrarán en los sectores montañosos y aledaños. Se estiman acumulados entre 15-45 mm en periodos de 6 a 12 horas, con montos puntuales de hasta 60 mm.
- Valle Central: Habrá incursiones de lluvias desde las montañas al norte y en el sector este durante gran parte del día. Además, en el transcurso de la tarde se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica en la parte occidental.
- Vertiente del Pacífico: Para la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan lluvias y aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Los montos estimados varían entre 20 mm y 40 mm, con máximos entre 60 mm y 80 mm en lapsos de 6 a 12 horas.
Advertencias Clave:
- Saturación de Suelos: La saturación de suelos se mantiene en niveles moderados (alrededor del 50% y 65%) en el país. Sin embargo, en las cuencas del Pacífico Sur, la saturación es mayor (90%), lo que incrementa la vulnerabilidad ante posibles incidentes en áreas sensibles.
- Riesgo de Inundaciones: Se recomienda precaución ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua.
- Tormentas Eléctricas y Vientos Fuertes: En caso de tormentas o percepción de fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se aconseja buscar refugio en un sitio seguro. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y podrían generar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.
El IMN recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales:
- X: @IMNCR
- Facebook: Instituto Meteorológico Nacional CR
- Sitio web: www.imn.ac.cr