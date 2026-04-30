Preolímpica inicia ruta a Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Preolímpica Masculina de Costa Rica retomará sus entrenamientos la próxima semana bajo la dirección técnica de Randall Azofeifa, dando inicio a una serie de microciclos como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

El primer bloque de trabajo se desarrollará del 4 al 7 de mayo, mientras que un segundo microciclo está programado del 25 al 28 del mismo mes. La planificación continuará en junio con nuevos entrenamientos, antes de entrar en la etapa final de concentración en julio, previo al arranque del torneo.

Para esta primera convocatoria, el cuerpo técnico citó a 24 futbolistas de 11 clubes distintos, con el objetivo de comenzar a estructurar la base del equipo que competirá a nivel regional.

Azofeifa destacó la importancia de este proceso, especialmente por la cercanía de futuros compromisos internacionales.

“Esta selección cobra mucha relevancia por los tiempos que tenemos rumbo al siguiente Mundial. Estamos contentos de retomar los entrenamientos y esperamos que las sensaciones sean positivas de cara a lo que viene”, señaló.

El grupo iniciará trabajos este lunes 4 de mayo a las 7:00 a. m. en el Complejo FCRF-Plycem, marcando así el inicio formal de su camino hacia la competencia internacional.