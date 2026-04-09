Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El rector de la Universidad de Costa Rica cuestionó la propuesta del Poder Ejecutivo que no contempla crecimiento en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

En la segunda sesión de la Comisión de Enlace para la negociación, el jerarca advirtió que no contempla crecimiento presupuestario ni el reconocimiento de la inflación proyectada.

Según indicó, esta condición implicaría una reducción real en la inversión destinada a la educación superior pública, lo que, afirmó, tendría efectos directos en la formación académica, la investigación y la acción social universitaria. En ese contexto, calificó la propuesta como insuficiente frente a las necesidades del sistema universitario estatal.

“El planteamiento del Ejecutivo es profundamente preocupante e inaceptable. No contempla crecimiento para el próximo año, ni siquiera el reconocimiento de la inflación proyectada. En términos reales, esto significa reducir la inversión en educación superior pública”, expresó el rector.

Durante su intervención, también señaló que una disminución en los recursos afectaría el cumplimiento del mandato constitucional y el desarrollo nacional, al limitar la capacidad de las universidades públicas para formar profesionales y generar conocimiento.

El jerarca destacó que las universidades estatales han presentado resultados en distintos ámbitos, entre ellos más de 53 mil estudiantes becados, presencia regional, investigación y programas de acción social. Además, aseguró que varios indicadores planteados por el propio Gobierno reflejan niveles de cumplimiento superiores al 100%.

“No es discurso, son datos. Por eso rechazamos cualquier propuesta que restrinja el crecimiento de la inversión en educación superior. La educación superior pública no se reduce, se fortalece”, afirmó.

El rector agregó que analizarán la propuesta con responsabilidad y presentarán una contrapropuesta en la próxima sesión de negociación del FEES.