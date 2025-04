Vecinos y comerciantes de comunidades cercanas al Volcán Poás se muestran preocupados por la disminución de turistas que se ha presentado en los últimos días por las erupciones del macizo.

Diario Extra visitó la zona y pudo comprobar la poca asistencia de extranjeros en sodas, restaurantes y puntos cercanos al Parque Nacional.

“Hemos tenido afectaciones porque, al estar cerrado, ya no suben los turistas. Esto genera temor y evita que la gente venga a comprar. Hemos sobrevivido con clientes fijos, pero nuestro mayor ingreso proviene de los turistas”, dijo Víctor Murillo, vendedor de fresas. El peligro es latente, no obstante, algunas personas afirman que existe mucha desinformación en redes sociales las cuales han generado que las personas no visiten comercios y otros atractivos del lugar.

“En ocasiones, los comerciantes de Poasito nos cuestionamos la mala información que difunden algunas personas en redes sociales!”, secundó Ronald Loría, comerciante local.

Alerta Naranja

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señaló que es seguro visitar las zonas cercanas al Poás. Sin embargo, hizo una serie de previsiones para que la ciudadanía no se exponga innecesariamente.

“Hacemos un llamado a la población para que no practique turismo ilegal dentro del Volcán Poás. Aunque el parque esté cerrado, las afectaciones en zonas en alerta verde no son severas. Por lo tanto, se pueden visitar restaurantes y comercios cercanos, tomando precauciones como resguardarse en lugares cerrados en caso de percibir ceniza”, advirtió Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Entre los cantones en alerta verde están Río Cuarto, Sarchí, Zarcero, Naranjo, Grecia, Poás y Alajuela.

No obstante, el distrito de Toro Amarillo pasó a alerta naranja, al igual que el Parque Nacional. En el caso del primero, se presenta la aparición de lahares en los ríos Desagüe y Agrio.

“Estos transportan ceniza del volcán, que puede ser erosionada por la lluvia en la cima. Por ello, pedimos a las personas que no visiten estos ríos”, añadió el funcionario.

Erupciones

Desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicaron que las erupciones son constantes. “El Volcán Poás mantiene una emisión de ceniza permanente. También expulsa piedras desde el cráter. Son erupciones secas, por lo que la ceniza alcanza la atmósfera”, concluyó Geoffry Avard, del Ovsicori.



El ingreso al parque nacional está cerrado tres kilómetros antes de llegar.



