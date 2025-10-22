Preocupa altas tasas de explotación del tiburón

El biólogo marino, Randall Arauz, lamentó que un juez del Tribunal Contencioso Administrativo levantará la medida cautelar que prohibía la exportación de varias especies de tiburón que se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial.

“Somos el principal exportador de carne de tiburón sedoso en toda la región estamos explotando a esta especia a unas tasas que son realmente preocupantes y lo más preocupante es que si usted lee la resolución del juez, dice que no hay evidencia del daño”, criticó Arauz.

El experto recuerda que previo al 2014, los tiburones se encontraban bajo la categoría de vida silvestre y su protección recaía en el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

Bajo esta normativa jurídica, lograron proteger a las tortugas marinas y el país lideró la inclusión del tiburón martillo en la Convención para el comercio de especies amenazadas.

“Costa Rica en ese momento era el líder de conservación marina. Era la Costa Rica que todos queríamos ver, yendo a las convenciones internacionales y liderando procesos de conservación. Cuando Costa Rica hacía propuestas, muchos países le seguían por la credibilidad que teníamos”, recalcó Arauz.

En el 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís cambió el estatus de los tiburones a especies comerciales e incluyeron en la lista a las especies sedoso, zorro y gris, las cuales buscaban proteger con la medida eliminada a inicios de la semana.

“Estas acciones legales que hemos tomado han sido el último recurso. Nosotros hemos hecho toda la tarea, hemos hecho la investigación y publicado nuestra ciencia. Hemos hecho el esfuerzo, colaborando con el diseño de legislación, pero cuando existen leyes que no se obedecen simplemente por presiones políticas o intereses económicos, pues ahí es donde no nos queda más que recurrir a la Corte”, agregó.

Según explicó Arauz, la carne de tiburón tiene un valor de ¢800 por kilo en el mercado internacional, mientras que las aletas ascienden hasta ¢50 mil por kilo, dependiendo del tamaño y de la especie.

Además, cita estudios que señalan que le población de tiburones en Costa Rica ha disminuido en un 90% entre el 1950 y el 2000. Incluso, los tiburones han reducido su tamaño debido a la sobrepesca.

“Los tiburones sedosos que se descargan ni siquiera han alcanzado la talla de madurez sexual.

Entonces, no hay que ser biólogo pesquero para saber que, si estamos capturando especies que no se han reproducido todavía, eso no puede ser sostenible”, indicó.