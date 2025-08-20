Desde que disputó su primer partido con Pumas el pasado 25 de julio ante Querétaro, el cuadro universitario no ha conocido la derrota, y el panorama del equipo ha cambiado significativamente con la presencia de Keylor Navas bajo los tres palos.

Desde su llegada, el arquero costarricense ha jugado cinco encuentros, con un saldo de tres victorias (una de ellas en la Leagues Cup, donde el triunfo se definió por penales tras el empate en tiempo regular) y dos empates.

En la Liga MX, Navas ha sumado 5 de 9 puntos posibles, mientras que, si se consideran también los dos partidos disputados en la Leagues Cup, Pumas ha conseguido 10 de los 15 puntos en disputa desde que el arquero debutó.

El pasado sábado, ante Toluca, Keylor fue clave con tres intervenciones determinantes que ayudaron a Pumas a rescatar un empate en la complicada altura del estadio Nemesio Diez. Tras ese encuentro, la prensa mexicana comenzó a debatir sobre el buen momento de los auriazules con Navas en el arco.

Uno de los que opinó al respecto fue el periodista mexicano-guatemalteco de ESPN, Álvaro Morales, quien criticó la reacción de Navas en el gol del empate. “Pero el balón del empate le pasa al lado. En su rango de cobertura no hay problema. Veamos por donde le pasa a Keylor, al costado de la mano, al costado de la mano, la pudo haber parado Keylor Navas. Al costado de la mano le pasó”, comentó el periodista en Fútbol Picante.

“Pumas no ha perdido con Keylor en el arco. ¿Cuánto le durará la suerte a Navas con el equipo de México?”, también debatieron en el programa Fútbol a otro nivel.

Sin embargo, también en Fútbol Picante señalaron que: “Le duela a quien le duela, Pumas no conoce la derrota desde que llegó Keylor Navas”.

El próximo juego de Navas será el domingo a las 5:00 pm, en el Olímpico Universitario, ante Puebla.