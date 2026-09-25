Prensa internacional: “Costa Rica terminó humillada”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los medios de comunicación de la región hicieron eco del partido que Costa Rica perdió 3-4 contra Curazao en el estadio Ricardo Saprissa.

Al tratarse de un juego oficial de Concacaf, muchos focos estuvieron sobre la “Sele”. La sorpresa fue una de las constantes en los diferentes portales web, pues no se explican cómo dejaron escapar una ventaja de tal magnitud.

A continuación, haremos un repaso por diferentes publicaciones hechas en las últimas horas.

El Gráfico (El Salvador)

Récord (México)

Diez (Honduras)

COS (Panamá)

TNT Sports (México)

Costa Rica comenzó la Liga de Naciones con un resultado adverso y ahora deberá ganar sus próximos partidos (contra Nicaragua y dos contra Haití), así como esperar un tropiezo de Curazao para ver si puede meterse en los primeros dos lugares del grupo.

Ellos jugarán los cuartos de final y, en caso de ganar, obtendrán el boleto a la Copa Oro 2027.