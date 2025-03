Los diputados dieron luz verde a una propuesta para dar recompensas económicas a quienes denuncien narcotraficantes.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó el expediente 24.088, el cual pretende crear “un Fondo de Recompensas” para beneficiar a las personas que brinden información que conduzca a la detención de miembros del crimen organizado, narcotraficantes o que se encuentren en estado de rebeldía.

El monto tendría que ser definido por una comisión tripartita, compuesta por el Ministerio Público, la Sala Tercera y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ahora bien, el fondo se financiaría con recursos decomisados a las estructuras criminales y sería administrado por el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD).

“Esto se aplica en México, Colombia y otros países, generando gran éxito. Con esto nos garantizaríamos que cinco millones de personas estén vigilantes en sus comunidades”, manifestó el liberacionista Gilbert Jiménez

No obstante, la propuesta genera dudas en el Congreso. “En momentos que se necesitan más recursos para combatir el narcotráfico no es posible que se piense desfinanciar al ICD. Por el fondo podría ser una buena herramienta, pero no desfinanciando a esta institución”, explicó Pilar Cisneros, vocera del oficialismo.