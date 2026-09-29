Premier League declara al Manchester City culpable de infracciones financieras

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Londres. (AFP) – El Manchester City fue declarado culpable de varias infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, según anunció la Premier League.

El club inglés informó de inmediato que recurrirá las conclusiones de la investigación y sostuvo que es inocente de las acusaciones formuladas en su contra.

Entre los señalamientos se encuentra la supuesta utilización de contratos ficticios con socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club y ocultar su situación financiera real, con el objetivo de evitar incumplir los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA.

Una comisión independiente también declaró al City culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación durante la investigación.

El presidente de la Premier League, Richard Masters, afirmó que la decisión demostró que el club incumplió de manera sistemática las normas de la competición durante casi una década.

City rechaza las acusaciones

El Manchester City rechazó las conclusiones y aseguró que cuenta con pruebas para respaldar su posición en el caso.

“El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes”, afirmó la institución en un comunicado.

Por ahora no se ha impuesto ninguna sanción al club. El proceso continuará después de que el City presente su recurso.

La investigación se relaciona con el periodo posterior a la adquisición del Manchester City en 2008 por parte del jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

Desde entonces, el club se consolidó como uno de los principales equipos del fútbol inglés. En los últimos 15 años ganó:

Ocho títulos de la Premier League

Cuatro FA Cups

Siete Copas de la Liga

Una Champions League

La Premier League presentó las acusaciones contra el City en 2023, después de una investigación sobre presuntas infracciones financieras.

La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.