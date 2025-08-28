Los centros educativos de todo el país tienen la oportunidad de ser reconocidos por su compromiso ambiental mediante un sorteo que entregará como premio un sistema para la cosecha de agua de lluvia con capacidad de almacenar hasta 2.500 litros.

La iniciativa forma parte del proyecto Yo CosecH 2 O, impulsado por Durman by Aliaxis en alianza con la plataforma de reciclaje y economía circular Ecoins.

La dinámica es que cada centro educativo debe organizarse para recolectar residuos valorizables como plástico, vidrio, cartón y aluminio, entregarlos a gestores autorizados y reportar esas entregas en la aplicación móvil o página web de Ecoins.

Cada reporte genera puntos que pueden canjearse por cupones para participar en la rifa. A mayor cantidad de material recuperado, mayores serán las posibilidades de ganar.

“Nuestro interés es fomentar el reciclaje y el uso sostenible del agua en los centros educativos del país. Cuanto más material recojan y registren a través de la aplicación móvil del Programa Ecoins, más posibilidades tendrán de ganar”, explicó Valentina París, coordinadora de Operaciones de Ecoins en Costa Rica.

El plazo para participar vence el 31 de agosto, mientras que el centro educativo ganador será anunciado el 9 de septiembre, fecha que coincide con la celebración del Día de la Niñez. El sorteo está abierto a centros educativos públicos y privados, desde preescolar hasta secundaria.

Un aprendizaje para la comunidad

El sistema de cosecha de agua de lluvia consiste en tuberías que canalizan el líquido desde techos y canoas hacia un tanque de almacenamiento.

Este recurso puede utilizarse en actividades que no requieren agua potable, como el abastecimiento de servicios sanitarios, lavado en pilas o riego de huertas escolares. “En un contexto de creciente impacto del cambio climático y señales de potencial escasez hídrica en Costa Rica, es esencial priorizar el consumo de agua potable para usos como la hidratación y la preparación de alimentos.

La cosecha de lluvia representa una solución concreta a esta necesidad y una oportunidad de aprendizaje sobre el ahorro de agua”, destacó Andrea Azofeifa, gerente de Mercadeo de Durman by Aliaxis.

Los centros educativos que ya forman parte de Yo CosecH 2 O aprovechan el agua de lluvia para sustituir cerca de una cuarta parte del consumo diario promedio por persona en actividades que no requieren agua potable.

Esta experiencia, además de generar ahorro económico, promueve en la niñez y juventud un sentido de corresponsabilidad ambiental que trasciende las aulas hacia las comunidades.

Con esta convocatoria, se busca fortalecer la educación ambiental en el país, motivando a los estudiantes a involucrarse en acciones concretas de reciclaje y aprovechamiento responsable de los recursos hídricos.

¿Cómo participar?

• Registrar: La institución debe designar una persona representante y registrarse de forma gratuita en la plataforma Ecoins.

• Recolectar y entregar: Los residuos deben estar limpios y secos. Los organizadores disponen de una guía para identificar materiales valorizables.

• Reportar y canjear: La persona representante reporta cada entrega mediante la aplicación. Con base en la cantidad de material registrado.