Los centros educativos del país tendrán la oportunidad de participar en un sorteo que premiará su compromiso con el reciclaje mediante la entrega de un sistema para la cosecha de agua de lluvia con capacidad de 2.500 litros.

La iniciativa forma parte del proyecto Yo CosecH₂O, impulsado por la empresa Durman by aliaxis en alianza con la plataforma de economía circular ecoins.

La convocatoria está dirigida a instituciones públicas y privadas, desde preescolar hasta secundaria, que deberán recolectar materiales valorizables como plástico, vidrio, cartón o aluminio y entregarlos a gestores autorizados.

Cada entrega debe ser reportada por la persona representante a través de la aplicación de ecoins, que asigna puntos canjeables por cupones. Cuantos más cupones acumulen, mayores serán las posibilidades de ganar.

El periodo de participación se extenderá hasta el 31 de agosto y el centro educativo ganador se anunciará el 9 de septiembre, en el marco del Día de la Niñez.

“Nuestro interés es fomentar el reciclaje y el uso sostenible del agua en los centros educativos del país. Cuanto más material recojan y registren, más opciones tendrán de ganar”, explicó Valentina París, coordinadora de Operaciones de ecoins en Costa Rica.

La cosecha de agua consiste en recolectar lluvia a través de techos y canoas para almacenarla en un tanque, de manera que pueda usarse en actividades que no requieren agua potable.

“En un contexto de impacto del cambio climático y señales de escasez hídrica, la cosecha de lluvia representa una solución concreta y una oportunidad de aprendizaje”, afirmó Andrea Azofeifa, gerente de Mercadeo de Durman by aliaxis.

Los centros que ya aplican esta técnica utilizan el agua recolectada en sanitarios, pilas o huertas, lo que equivale a cerca de una cuarta parte del consumo diario promedio por persona.