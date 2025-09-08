Hay una muy buena noticia para los aficionados ticos que no pudieron entrar al estadio nacional de Managua, para el juego ante la Tricolor.

La Federación Costarricense de Fútbol les va a permitir ingresar gratis al cotejo de este martes a las 8 de la noche ante Haití

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) quiere agradecer profundamente el esfuerzo, la pasión y el amor por La Sele de todos los costarricenses que viajaron hasta Managua para apoyarnos el pasado viernes y, lamentablemente, no pudieron ingresar al estadio, aun teniendo su entrada en mano. Sabemos lo que significa recorrer tantos kilómetros, cruzar fronteras y alentar con el corazón, por eso queremos ser solidarios y retribuirles ese apoyo incondicional. Por ello, la FCRF les invita a vivir el partido contra Haití como nuestros invitados especiales”, explicaron en un comunicado.

Los requisitos obligatorios son “presentar la entrada física del partido contra Nicaragua, sin romper” y aportar la “foto del pasaporte con el sello de ingreso a Nicaragua en setiembre”.

El ingreso es por la puerta oeste del Estadio Nacional (diagonal a Teletica).

“Este martes, La Sele quiere tenerlos cerca, agradecerles su entrega y vivir juntos una nueva noche de fútbol. Porque en esta pasión, nadie se queda afuera”, señalan en el comunicado.