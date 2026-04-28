“Prefiero estar del lado del pueblo que ser parte del show de Rodrigo Arias”

Un grupo de diputados de oposición y del oficialismo se ausentaron de la última sesión del Congreso este martes, para asistir a la gira presidencial en la provincia de Puntarenas, esto pese a que se pretendía votar la sanción contra el legislador Fabricio Alvarado y el segundo debate para aprobar el préstamo del tren eléctrico.

Según consta en la publicación hecha por el diputado David Segura, de Nueva República, a la invitación hecha por Presidencia habría acudido compañeros de bancada, el independiente Leslye Bojorges y Sonia Rojas, separada de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Prefiero mil veces estar del lado del pueblo, con la gente linda de Puntarenas. ¡Trabajando por Costa Rica! Que ser parte del show político que quería montar hoy Rodrigo Arias”, detalló Segura en su página de Facebook, mensaje acompañado de una fotografía junto a Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

La ausencia de 22 diputados en la Asamblea Legislativa obligó a que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, levantase la sesión por segundo día consecutivo, esto tras la falta de ocho legisladores de la bancada oficialista, seis del Partido Nueva República, cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos del Partido Liberación Nacional (PLN) y dos independientes.

“Le agradezco a Casa Presidencial por la invitación a la gira de trabajo en Isla Venado e Isla de Chira y por la oportunidad de cerrar este periodo constitucional sirviéndole a la gente”, concluyó Segura.

Tras no poder sesionar, la Asamblea Legislativa 2022-2026 se despidió sin poder realizar las últimas votaciones de los diputados.