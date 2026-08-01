Precios de los combustibles bajarán significativamente

Los precios de los combustibles sufrirán una rebaja en su precio por litro; sin embargo, la Regular se mantendrá en el mismo precio durante agosto de 2026.

Según el ajuste aprobado en el precio de los combustibles de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la gasolina Super pasará de ₡756 a ₡701; el diésel disminuirá su precio de ₡683 a ₡604, mientras que la gasolina regular se mantendrá en 755 colones.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

Esto quiere decir que la gasolina Super sufrirá una variación de ₡55, el diésel bajará ₡79 y el gas LP disminuirá ₡21.

Adicionalmente, el gas LP tendrá una variación de 451 colones, reduciendo su precio de ₡7.440 a ₡6.989.

Los nuevos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.