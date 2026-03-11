Precio del tabaco influye en que personas jóvenes empiecen a fumar

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El precio de los cigarrillos influye directamente en la edad en que las personas comienzan a fumar. Cuando los productos de tabaco se encarecen, disminuye la probabilidad de que niños y adolescentes inicien el consumo, lo que también reduce el riesgo de desarrollar dependencia en el futuro.

Así lo plantean nuevos estudios elaborados por la Red Nacional Antitabaco (Renata) junto con especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, los cuales analizan la relación entre precio, consumo y edad de inicio del tabaquismo en el país.

Según explicó el doctor Jeancarlo Córdoba, uno de los investigadores, el análisis confirma que el costo del producto tiene un impacto directo en el comportamiento de las personas de menor edad.

“El precio de los cigarrillos influye directamente en el momento en que las personas comienzan a fumar. Cuando los productos de tabaco son más caros, la probabilidad de que los jóvenes inicien el consumo disminuye”, señaló.

El especialista agregó que retrasar el inicio del consumo también reduce el riesgo de desarrollar adicción en etapas posteriores de la vida.

Comportamiento del consumidor

La evidencia recopilada por los investigadores coincide con múltiples estudios internacionales que han documentado cómo los aumentos de precio pueden modificar las decisiones de consumo, especialmente entre adolescentes.

Además, diversos análisis económicos han demostrado que un incremento del 10% en el precio de los cigarrillos puede reducir el consumo total entre un 4% y un 5%, efecto que suele ser más marcado en jóvenes y personas de menores ingresos.

El estudio también advierte que Costa Rica mantiene prácticamente sin cambios los impuestos al tabaco desde 2012, cuando se aprobó la Ley 9028 de control del tabaco.

Para el economista chileno Guillermo Paraje, esta situación ha provocado un estancamiento en la reducción del consumo.

“Lamentablemente Costa Rica no ha avanzado entre el 2015 y 2023 en bajar el consumo de tabaco”, afirmó.

Además, asegura que aumentar el precio mediante impuestos podría retrasar la edad de inicio y evitar que más menores comiencen a fumar.

“Podría retrasarse el inicio en el consumo de tabaco y eventualmente impedir que los niños comiencen a fumar subiendo el precio de los impuestos”, indicó.

Actualmente, los tributos representan cerca del 55% del precio final de los cigarrillos, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que alcancen al menos el 75% para lograr un impacto significativo en la reducción del consumo.

Señalamientos de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló en su más reciente informe titulado “Tributación del tabaco en América Latina y el Caribe”, que Costa Rica destina más de ¢125 mil millones a gastos médicos de fumadores.

Este gasto se deriva de los costos de hospitalización, atención médica, medicamentos y terapias de quienes sufren enfermedades relacionadas con el tabaco.

Además de otras aristas, como el tratamiento de la adición a la nicotina, que supone costos adicionales, como los servicios de asesoramiento, los tratamientos de sustitución con nicotina y los productos farmacológicos, como los parches de nicotina o algunos medicamentos sujetos a prescripción médica destinados a ayudar a dejar de fumar.

Adicionalmente, hay costos medioambientales asociados al consumo, desde el impacto de la producción y fabricación del tabaco, la gestión de los residuos durante el proceso de elaboración, transporte y venta hasta el consumidor final y los residuos que genera.

“Muchas estimaciones no tienen en cuenta diversos costos adicionales, lo que provoca una subestimación significativa de los costos reales del uso de tabaco”, alerta la OCDE.

De los ¢125.000 millones que se utilizan para la atención médica, apenas un 26% es cubierto por el impuesto que se recolecta de la venta, es decir, ¢32.500 millones.

Ante este escenario, lo que recomienda la OCDE es realizar un ajuste tributario que permita aumentar, tanto la recaudación para cubrir los gastos médicos como para reducir el consumo.



Debate legislativo

El tema cobra relevancia en medio de la discusión legislativa del proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco (expediente 23.880), que propone aumentar y unificar los impuestos a estos productos.

La iniciativa busca elevar la carga tributaria hasta aproximadamente un 65% del precio de venta con el objetivo de desincentivar el consumo y simplificar el sistema de recaudación.

De acuerdo con la investigadora de la Universidad Nacional, Leonela Artavia, los resultados del estudio pretenden aportar información para la toma de decisiones en materia de salud pública.

“Estos estudios aportan evidencia científica que busca orientar la toma de decisiones y reforzar el argumento de que los impuestos al tabaco no solo generan ingresos para el Estado, sino que también salvan vidas”, afirmó.