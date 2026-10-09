Precario deja millones a “Los Lara” cada mes

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El precario “Gracias a Dios” en Sagrada Familia cuenta con más de 220 ranchos, de los cuales 100 estarían en poder de la organización criminal josefina conocida como “Los Lara”.

Este centenar de espacios en el asentamiento informal le estaría dejando ganancias de hasta ¢20 millones al mes, de acuerdo con autoridades de la Policía Municipal de San José.

Y es que, de acuerdo con Marcelo Solano, director del cuerpo policial, en la última década, el grupo criminal podría haber generado por alquileres en este sitio hasta ¢1.500 millones.

“Nuestras fuentes dan cuenta de que al menos una organización criminal ha intentado tomar todo el control de este territorio en Sagrada Familia y estaría detrás del control y del alquiler de estos 100 ranchos, generando ganancias millonarias por estas actividades que consideran muy productivas”, dijo.

Este ingreso millonario es únicamente por el alquiler de los ranchos, ya que hay otra gran cantidad de actividades que se ejecutan en el sitio, que suman a las arcas de la banda delictiva.

“Si hacemos una trazabilidad histórica, quizás esta misma organización se habría hecho de hasta ¢1.500 millones en la última década, explotando ranchos en este asentamiento informal, patrón que podría repetirse en muchas zonas del país”, afirmó.

Actividades de narcomenudeo pueden dejar entre ¢3 y ¢5 millones diarios al grupo criminal, de acuerdo con el volumen de personas que visitan los búnkeres de este precario.

En un solo día, pueden llegar a comprar drogas entre 300 y 500 personas, lo que demuestra que se trata de un negocio lucrativo para este grupo criminal.

Otras de las actividades que se desarrollan en estos espacios son el alquiler de parqueos, bodegas para guardar productos de contrabando como licor, drogas y armas.

Además, funcionaría como escondite de personas que son buscadas por las autoridades.

“Algunos de los ranchos que no se ocupan pasan a ser de la logística de la organización. Sirven para esconder a personas que hayan cometido algún delito grave; ahí es donde en términos policiales se enfrían para evadir los controles policiales”, agregó.

Las bodegas también guardan vehículos robados y repuestos, que son comercializados como parte de la legitimación de capitales.

Las autoridades esperan que a finales de 2026 se haya derribado la mayoría de los ranchos en manos de la agrupación criminal, para iniciar un proceso de desalojo de todas las familias.

Uno de los objetivos es tratar de impactar las finanzas de la organización criminal, para así disminuir la operatividad que tiene en los barrios del sur de la capital.