Rechazan proyecto para eliminar pensiones de expresidentes

La Comisión de Asuntos Sociales rechazó este martes el proyecto de ley que pretendía eliminar el régimen especial de pensiones para expresidentes de la República y establecer restricciones para quienes actualmente reciben ese beneficio.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.793, fue presentada por diputados del Frente Amplio durante el anterior periodo legislativo.

En contra del proyecto votaron los diputados oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Roberth Junior Barrantes, Royner Mora y la liberacionista Iztarú Alfaro. A favor se pronunciaron Edgardo Araya del FA y los verdiblancos, Karol Matamoros y Víctor Hidalgo.

Iztarú Alfaro, subjefa de fracción del PLN.

Alfaro defendió su voto en contra aseverando que, si la votación se empata, el expediente se archiva. También aseguró que se presentará un dictamen de minoría a favor del proyecto.

El diputado frenteamplista Edgardo Araya defendió la propuesta y afirmó que buscaba terminar con los beneficios considerados desproporcionados, sin dejar desprotegidas a las personas que necesiten asistencia económica.

“Vinimos a hacer las cosas diferentes, aquí estamos planteando la oportunidad. Fuera a las pensiones de lujo, que yo no me he ganado, pero se atiende a la persona”, señaló Araya.

Por su parte, la legisladora del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Esmeralda Britton, descartó que la iniciativa generara un alivio significativo para las finanzas públicas.

El proyecto proponía derogar el capítulo de la Ley Marco de Pensiones que regula las jubilaciones de los expresidentes. De esta manera, los futuros exmandatarios tendrían que pensionarse mediante alguno de los regímenes generales y cumplir sus respectivos requisitos.

Para quienes ya reciben la pensión, la propuesta contemplaba suspender el pago cuando tuvieran ingresos adicionales superiores al límite establecido o fueran beneficiarios de otra jubilación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Magisterio Nacional o el Poder Judicial.