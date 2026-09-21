PPSO se solidariza con familia de tico fallecido bajo custodia de ICE tras rechazar moción del FA

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Luego de oponerse a una moción del partido Frente Amplio (FA), el Partido Pueblo Soberano (PPSO) emitió un comunicado solidarizándose con la familia del costarricense Carlos Josué Marchena, quien falleció el viernes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El PPSO votó en contra de la moción presentada por el FA y aseveró que la decisión se debió a que consideró que la oposición pretendía hacer “politiquería”.

“Un tema tan sensible no puede utilizarse para trasladar al Plenario una disputa sobre la política migratoria de otro país no para sacar rédito político de una tragedia humana”, señaló el PPSO.

Añadió que “el dolor de una familia merece respeto”.