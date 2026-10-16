Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Las negociaciones del proyecto de Armonización Eléctrica penden de un hilo. El oficialismo anunció este viernes que no continuará las negociaciones con el Partido Liberación Nacional (PLN) para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto luego de que la bancada verdiblanca condicionara el diálogo a la discusión de recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, aseguró que durante los últimos 15 meses se habían abierto espacios de conversación y que incluso existía una ruta para avanzar con el proyecto eléctrico.

Sin embargo, afirmó que la negociación se quebró después de que el PLN introdujera un tema que, según la fracción del Gobierno, nunca había formado parte de las condiciones para alcanzar el acuerdo.

“Hoy el Partido de Liberación Nacional condicionó el avance de toda esta agenda a un tema que no tiene ninguna relación con el sector eléctrico. En vista de que hay elementos adicionales que no estaban en la discusión y que hoy se convierten en parámetros para poder alcanzar algún tipo de acuerdo, nosotros decidimos que no vamos a seguir”, declaró Acosta.

La diferencia surgió alrededor de las mociones que se tramitan en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que plantean trasladar recursos asignados a universidades públicas para atender obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Acosta insistió en que ambas discusiones deben mantenerse separadas y señaló que el tema presupuestario no puede convertirse en requisito para avanzar con Armonización Eléctrica.

Acosta y el subjefe de fracción del PPSO, Juan Manuel Quesada, dijeron que antes del rompimiento de las conversaciones, había identificado a siete diputados del PLN dispuestos a avanzar con la agenda eléctrica.

No obstante, Acosta aclaró que las conversaciones se realizaron con toda la fracción y de forma individual, mientras que Quesada evitó revelar los nombres y dejó en manos de Liberación Nacional identificar a esos legisladores.

Acusan cambio de posición

Acosta también dirigió críticas contra el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, con quien aseguró que el Gobierno había logrado un principio de acuerdo durante las conversaciones del jueves.

Según Acosta, posteriormente apareció una nueva propuesta que terminó por romper el entendimiento.

“Lo que buscamos sentándonos con don Álvaro Ramírez fue tener un acuerdo, pero se nota que don Álvaro no es capaz de sostener su palabra porque, a diferencia de lo que nos dijo el jueves, hoy sale con otra propuesta que no tiene absolutamente nada que ver”, manifestó.

Acuerdo estaba avanzado

Antes del rompimiento, las partes discutían una agenda que incluía el fortalecimiento de las empresas municipales de generación eléctrica, la creación de un fondo de solidaridad, eventuales reformas posteriores a la Ley de Armonización y cambios relacionados con el papel del DOCSE y del ECOSEN.

“Daremos tiempo , al lunes a las 3 de la tarde”, señaló Acosta.