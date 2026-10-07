PPSO respaldará comisión investigadora sobre vínculos de extraditable chino

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que respaldará la creación de una comisión legislativa para investigar eventuales vínculos del narcotráfico y la legitimación de capitales con estructuras políticas.

Durante su intervención en el Plenario, el jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, sostuvo que no teme a las investigaciones, pero pidió que el proceso sea amplio y no parta de señalamientos basados únicamente en fotografías o encuentros con personas posteriormente investigadas.

“Cuenten con el respaldo del Partido Pueblo Soberano, porque al final del día el que nada debe nada teme”, señaló Acosta.

El oficialista reaccionó además a los cuestionamientos surgidos en los últimos días tras conocerse fotografías relacionadas con personas investigadas por presuntas actividades delictivas.

Según Acosta, el problema de fondo es la dificultad que enfrentan los partidos para determinar los antecedentes de quienes se acercan a sus actividades.