PPSO rechaza moción que buscaba condenar a Chaves por gestos y operativo policial en Cartago

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este jueves una moción que buscaba condenar las actuaciones del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, y del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, durante las actividades patrias realizadas el pasado 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago.

La propuesta obtuvo 21 votos a favor y 30 en contra, por lo que no logró ser aprobada.

La moción cuestionaba el operativo desplegado por la Fuerza Pública y señalaba que durante las actividades se estableció un cerco de seguridad y controles de acceso que habrían restringido el libre tránsito y los derechos de reunión y manifestación pacífica.

Según el documento, ciudadanos denunciaron que para ingresar a la Plaza Mayor se solicitaba la cédula de identidad y se revisaba el contenido de pancartas y faroles.

“Condenar la restricción arbitraria del derecho de libre tránsito y del derecho de reunión y manifestación pacífica, ocurrida el 14 de septiembre de 2026 en la Plaza Mayor de Cartago”, señala la moción.

Además, se señalaba que algunas personas que portaban mensajes críticos hacia el Gobierno habrían tenido impedimentos para ingresar, mientras que se permitía el acceso de simpatizantes de la administración.

La iniciativa pretendía además condenar las actuaciones de Chaves durante un intercambio con un ciudadano que le reclamó por el operativo de seguridad y que derivó en que el ministro le recomendara comprar “Crema de Rosas” y le hiciera “lero lero”.

Asimismo, buscaban condenar el accionar de Campos por lo que calificaron como un operativo “represivo, desproporcionado y discriminatorio” de la Fuerza Pública.