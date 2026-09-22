PPSO rechaza llamar a comisión a directora de CEN-CINAI

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Con cuatro votos en contra y tres a favor, los diputados del Partido Pueblo Soberano rechazaron una moción para convocar en audiencia a la directora nacional de CEN-CINAI, María Marta Carballo, en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.
La moción fundamentó su solicitud en los siguientes puntos y considerandos:
“Siguen rechazándole información a las familias costarricenses, explicaciones y asumir las responsabilidades de afectar un servicio tan importante como es el cuido y la alimentación de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad”, dijo Sáenz luego de la comisión.
En contra:
A favor: