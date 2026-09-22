PPSO rechaza llamar a comisión a directora de CEN-CINAI

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Con cuatro votos en contra y tres a favor, los diputados del Partido Pueblo Soberano rechazaron una moción para convocar en audiencia a la directora nacional de CEN-CINAI, María Marta Carballo, en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

La moción fundamentó su solicitud en los siguientes puntos y considerandos:

Remisión de lista de espera de la Red de Cuido: Un oficio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de mayo de 2026 estableció la remisión a los CEN-CINAI de 4,654 menores en lista de espera de la Red de Cuido para ser incorporados según la disponibilidad de espacios.

Un oficio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de mayo de 2026 estableció la remisión a los CEN-CINAI de 4,654 menores en lista de espera de la Red de Cuido para ser incorporados según la disponibilidad de espacios. Recorte presupuestario: En el primer presupuesto extraordinario de 2026 se aprobó un recorte de ₡40,000 millones a los CEN-CINAI, asegurando formalmente que esto no pondría en riesgo la cobertura de los servicios a nivel nacional

“Siguen rechazándole información a las familias costarricenses, explicaciones y asumir las responsabilidades de afectar un servicio tan importante como es el cuido y la alimentación de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad”, dijo Sáenz luego de la comisión.

La votación quedó de la siguiente manera:

En contra:

Anna Katharina Muller

Kattia María Ulate

Roberth Junior Barrantes

Royner Mora

A favor: