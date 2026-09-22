PPSO rechaza llamar a comisión a directora de CEN-CINAI

La diputada del FA, Joselyn Sáenz presentó la moción

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Con cuatro votos en contra y tres a favor, los diputados del Partido Pueblo Soberano rechazaron una moción para convocar en audiencia a la directora nacional de CEN-CINAI, María Marta Carballo, en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

La moción fundamentó su solicitud en los siguientes puntos y considerandos:

  • Remisión de lista de espera de la Red de Cuido: Un oficio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de mayo de 2026 estableció la remisión a los CEN-CINAI de 4,654 menores en lista de espera de la Red de Cuido para ser incorporados según la disponibilidad de espacios.
  • Recorte presupuestario: En el primer presupuesto extraordinario de 2026 se aprobó un recorte de ₡40,000 millones a los CEN-CINAI, asegurando formalmente que esto no pondría en riesgo la cobertura de los servicios a nivel nacional

“Siguen rechazándole información a las familias costarricenses, explicaciones y asumir las responsabilidades de afectar un servicio tan importante como es el cuido y la alimentación de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad”, dijo Sáenz luego de la comisión.

La votación quedó de la siguiente manera:

En contra:

  • Anna Katharina Muller
  • Kattia María Ulate
  • Roberth Junior Barrantes
  • Royner Mora

A favor:

  • Joselyn Sáenz
  • Mangell McLean
  • Álvaro Ramírez